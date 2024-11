Cristiano Ronaldo si conferma una star del calcio particolarmente apprezzata anche dai suoi colleghi. L'ultima prova è arrivata dopo Portogallo-Polonia, match di Nations League terminato con un sonoro 5-1 per i lusitani, frutto anche di una doppietta dell'ex Real: al termine della sfida, come testimonia un video che circola sui social, Piotr Zielinski e Nicola Zalewski si sono concessi una foto con CR7, scambiadosi il favore di mettersi dietro la fotocamera per effettuare lo scatto ed immortalare il momento.