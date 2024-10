Per il secondo anno consecutivo torna 'FantaCharity - Il Fantacalcio che aiuta i bambini', la lega benefica organizzata da Rise Together Foundation che unisce la passione per il calcio alla solidarietà: continua così il supporto al progetto avviato lo scorso anno con l’Ospedale Buzzi di Milano per i bambini vittime di gravi ustioni. Tra i protagonisti a sostegno della bella iniziativa ci sono anche i giocatori assistiti dell'agenzia dell'agente Giuseppe Riso, la GR Sports, come gli interisti Davide Frattesi e Carlos Augusto, "che anche quest’anno doneranno le loro maglie autografate", si legge nell'annuncio dell'iniziativa, promossa anche sui social.