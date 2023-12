Marcus Thuram protagonista in campo, ma anche fuori. Partecipando alle attività media presso la sede dell'Inter, l'attaccante francese, come si vede in un video pubblicato dal club nerazzurro su Linkedin, ha avuto l'opportunità di incontrare i dipendenti della società. "Il giocatore ha avuto modo di chiacchierare con tutti i dipartimenti del Club e conoscere meglio le diverse aree di lavoro - spiega il post -. Un'iniziativa speciale per valorizzare la squadra attorno alla squadra".