Il 4 e 5 novembre Tananai sarà a Milano, ma non per la sua Inter. Il cantante, noto tifoso nerazzurro, è infatti impegnato in una due giorni in concerto al Forum di Assago, proprio poche ore prima della gara di Champions tra i campioni d'Italia e l'Arsenal: "Era meglio se non me lo ricordavi - ha detto scherzando a Radio Bella & Monella nel corso di un'intervista che andrà in onda alle 18 -. Questa stagione cerco di viverla come ho vissuto la mia carriera fino ad adesso, cioè senza rendermi conto di quello che succede. I ragazzi verranno a qualche concerto, quindi sono contento. E' aperto anche a tifosi e giocatori di altre squadre, ovviamente, deve essere un momento di condivisione al di là della fede calcistica".