Quando lo scudetto diventa... uno slogan politico. Ebbene sì, Silvia Sardone, grande tifosa nerazzurra, quest'oggi era a Milano in piazza per festeggiare il tricolore del Biscione. E sono comparsi alcuni curiosi volantini recanti la scritta: "Inter campione, vota Sardone". Insomma, un gioco di parole trasformato in slogan in vista delle elezioni politiche europee del prossimo 8 e 9 giugno.