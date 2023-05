Dopo il rito civile delle scorse settimane, oggi è andata in scena la cerimonia di matrimonio di Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter è convolato a nozze con Agustina Gandolfo, sua compagna da anni, con cui ha già una figlia ed è in attesa del secondogenito. Come riportato da Gazzetta.it, la coppia si è sposata a Villa d'Este sul Lago di Como davanti a 120 invitati. Tra loro non c'era Lionel Messi, compagno di squadra in Nazionale del Toro, assieme alla moglie Antonela. La Pulce era tra gli invitati, ma alla fine non è riuscito ad esserci. Presente anche il compagno di reparto Romelu Lukaku assieme alla nuova fidanzata, la cantante Megan Thee Stallion. Tra i compagni nerazzurri erano tra i presenti Roberto Gagliardini (che si è presentato con due ore d’anticipo), il Tucu Correa, Edin Dzeko, Stefan De Vrij, Danilo D’Ambrosio, Samir Handanovic e il vice presidente Javier Zanetti. C'era anche un grande ex nerazzurro, rimasto molto legato a Milano, cone Achraf Hakimi.

Lautaro indossava un completo blu, l'influencer era invece in abito bianco di Atelier Emè. Luigi Paesano ha invece curato il taglio di capelli dell'attaccante. Le fedi scelte sono di Damiani Be Reel in oro giallo e diamanti. "Molto ricercato il menù con pappa al pomodoro, ricciola marinata, bottarga, burrata e crumble di taralli come antipasto, tortellini di guancetta di vitello, spugnole e nocciola tonda gentile come primi, agnello in due cotture, patata lionese e carota al marsala, tarte tatin con gelato come dessert. Il tutto annaffiato con Chardonnay Grosjean e Langhe Nebbiolo Francesco Rinaldi. Poi l’immancabile taglio della torta, i fuochi d’artificio e il volume della musica che è iniziato a salire nella discoteca appositamente allestita per far festa fino a notte inoltrata. Inzaghi, con la qualificazione alla prossima Champions già sicura e la finale di Istanbul ancora lontana, ha programmato la ripresa per mercoledì e non avrà niente da ridire", scrive la rosea.