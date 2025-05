È Henrikh Mkhitaryan il giocatore dell'Inter chiamato a presentare la semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona. Il centrocampista nerazzurro inquadra così a Sky Sport l'imminente super sfida contro i blaugrana: "C'è tutto perché è una partita che ci può portare in finale, vogliamo fare del nostro meglio per andare avanti".

L'esperienza può essere un fattore?

"Non solo, anche la lucidità e la serenità. Dobbiamo stare uniti per vincere".

Entrate in campo sapendo di essere più forti?

"No, entriamo in campo per giocare e fare il nostro meglio. Poi vedremo".

Che tattica avete preparato per Yamal?

"Non è una tattica preparare solo su un giocatore, abbiamo preparato tutto".

Quanto può aiutare il pubblico?

"Tanto".

