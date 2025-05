Una partita che vale una finale di Champions League. L'Inter ospita il Barcellona a San Siro nella semifinale di ritorno dopo il 3-3 messo in archivio in Spagna mercoledì scorso. In attesa di vedere Lautaro e compagni in campo, arrivano i primi scatti dallo spogliatoio della squadra di Inzaghi, proposti dal club sui social: classica maglia nerazzurra per i padroni di casa, pronti a sfidare i blaugrana sognando Monaco.

