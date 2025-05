Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan ha presentato la sfida contro il Barcellona di stasera ai microfoni di Inter TV. Poche parole e tanta concentrazione per l’armeno a poco più di un’ora da una sfida che può valere una stagione e forse una carriera: “Condivido le parole di Bastoni di ieri, dovremo giocare al 200% per portare a casa la partita. Sappiamo che ci può portare in finale e tutti noi sogniamo quello”.

La gara d’andata cosa vi ha insegnato?

“Non ci sono mai partite facili, ogni partita è una sofferenza. Anche stasera soffriremo e soffriremo insieme perché vogliamo vincerla. Giochiamo in casa con i nostri tifosi e sarebbe bellissimo festeggiare insieme a loro”.