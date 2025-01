Dopo un'astinenza di gol lunga quasi due mesi, Lautaro Martinez, a reti bianche dallo scorso 3 novembre, è tornato a sbloccarsi a Cagliari dove ha messo a segno la seconda delle tre reti inflitte dai campioni d'Italia ai rossoblu. Un gol che riapre le speranze dei fantallenatori delusi fin qui dal Toro di Bahia Blanca, pagato fior di quattrini all'asta estiva fin qui mai 'ripagati'. Eppure c'è chi crede ancora nel diez di Inzaghi, unico 'scontento' della semifinale con l'Atalanta, viziata solo dalle tante occasioni 'divorate' da Martinez. L'inciampo di Riad del capitano interista non scalfisce la fiducia di alcuni tifosi fantallenatori e c'è chi, per il bene dell'Inter, ha il coraggio di tentare un azzardo come testimonia un supporter del Biscione che ha optato per un colpo di fantamercato che ha visto protagonista la ThuLa: scambio Thuram-Lautaro, nonostante i numeri diano attualmente maggiore credibilità al francese che all'argentino.

Scambio poi reso noto allo stesso capitano dell'Inter attraverso un messaggio social: "Lauti, voglio solo farti sapere che oggi ho scambiato Marcus per prendere te. Sei quell'attaccante che vorrei sempre avere in squadra nonostante tutto, perché qui non si tratta più di Fantacalcio, ma di totale fiducia in te, perché i veri tifosi come te ti daranno fiducia incondizionatamente. Spacca le porte e andiamo a vincere tutto (Fanta incluso) insieme!" si legge nel messaggio inviato al capitano nerazzurro che, nel caso in cui dovesse tornare a fare i grandi numeri della scorsa stagione, avrebbe qualcosa di cui sdebitarsi col tifoso in questione.