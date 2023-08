Uno spiritoso Marcus Thuram risponde al sondaggio dell'Inter sui social in cui viene chiesto agli utenti il migliore in campo nella partita contro il Cagliari tra Lautaro Martinez, Denzel Dumfries, Henrik Mkhitaryan e lo stesso Thuram. Per farsi un po' di autopromozione, con uno smile in bella evidenza, l'attaccante ha ammesso di aver votato per sé stesso, ottenendo una marea di complimenti dai lettori.

Voto Thuram — Marcus Thuram (@MarcusThuram) August 28, 2023