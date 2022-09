Se Atene piange, Sparta e dintorni non ridono. L'Inter crolla a Udine ma nel giro di poche ore è seguita nell'infausta giornata dalla Juve trafitta dal Monza e da Roma e Milan battute a domicilio da Atalanta e Napoli. Una caduta collettiva che in Serie A non si verificava dal 13 febbraio 1955, come ricordato da Opta. In quell'occasione, i nerazzurri furono sconfitti dalla Spal per 2-0, la Juve perse 2-1 in casa della Lazio, il Milan che poi conquistò lo Scudetto fu schiacciato dalla Sampdoria impostasi per 3-1 e i giallorossi uscirono sconfitti 1-0 da Marassi per mano del Genoa.