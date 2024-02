Se il milanista Zlatan Ibrahimovic è l'ospite d'eccezione di questa prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, non manca la presenza 'nerazzurra' sul palco dell'Ariston e a far sentire più a suo agio il direttore artistico della kermesse della musica italiana ci pensa Francesco Renga. Il cantautore esordisce sul palco con un regalo per Amadeus: "Ha portato i cornetti nerazzurri" dice Nek, in gara insieme a Renga, che fa da voce narrante al collega. Un portafortuna per la loro Inter da parte del circolo degli "internati" come ha spiegato subito dopo Renga.