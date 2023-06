Jorge Horacio Messi, padre del sette volte Pallone d'Oro Lionel, ha chiuso la società che aveva aperto a Milano, in viale della Liberazione, di fronte alla sede dell’Inter, il 26 giugno 2020. Lo svelano i colleghi di Calcio e Finanza, dopo aver consultato i documenti dell’impresa individuale “Jorge Horacio Messi”: attività “Pubbliche relazioni e comunicazione”, con sede in via Joe Colombo, in zona Porta Nuova, dove Messi senior avrebbe acquistato un appartamento.

Tre anni fa, la notizia ebbe grande risonanza anche sulla stampa sportiva perché qualche giornalista associò quella mossa del papà di Messi a un clamoroso approdo della Pulce nella Milano nerazzurra. Voce di fantamercato poi alimentata dalla famosa locandina realizzata dal canale di Suning PPTV prima di Inter-Napoli, in cui l'argentino compariva come una visione mistica sul Duomo di Milano