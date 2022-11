In uno stralcio del comunicato dell'organizzazione si legge che l'intenzone è di "ospitare tutti gli atleti che hanno vinto medaglie nello sport con diagnosi di diabete di tipo 1. Crediamo che le esperienze di vita raccontate degli atleti che hanno ottenuto i loro grandi successi con il diabete di tipo 1 diagnosticato aiuteranno in modo significativo tutti i giovani atleti e i bambini che hanno dovuto affrontare la stessa diagnosi. Questi atleti sono una grande ispirazione per tutti noi e modelli di comportamento che ci mostrano che non ci sono limiti che la volontà e lo sforzo umani non possono superare".