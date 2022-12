Festa grande ieri a Zagabria, dove nella piazza Ban Jelačić si sono radunati circa 80mila tifosi croati per celebrare il terzo posto al Mondiale della squadra di Zlatko Dalic. Come testimoniato dai colleghi di HRT, i Vatreni sono stati accolti sul palco allestito per l'occasione dalla rock band 'Prljavo kazalište', che ha riscaldato l'atmosfera con l'esecuzione della canzone "Roža Hrvatska", seguita dalla hit "Što sad ljubav ima s tim". A loro si è unito pure Marcelo Brozovic, che a un certo punto ha persino suonato la chitarra di Jasenko Houra.