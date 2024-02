Festa a sorpresa per Hakan Calhanoglu che ha celebrato i suoi trent’anni all’indomani dell’importantissima vittoria ottenuta dall’Inter a Roma insieme alla famiglia nerazzurra. Musica, balli ma anche cori intonati insieme ai tanti compagni presenti alla festa come mostrano le immagini circolate sui social che ritraggono i ragazzi di Simone Inzaghi in un clima di ilarità e totale sintonia tra loro. E tra le tante canzoni intonate non poteva mancare il coro dedicato dai tifosi nerazzurri al 20 interista: "Ora che sei con noi" comincia ad intonare in solitaria Marko Arnautovic. "La rete gonfierai" continua Klaassen, "idolo neroblu" aggiunge Metecan Kanbur, volto di 433, "Hakan Calhanoglu" intonano tutti insieme con l’ingresso in scena di Calha, prima dell’esplosione canora collettiva nella quale compaiono anche Yann Sommer e Kristjan Asllani.