È il grande tema del giorno il video circolato in rete nelle scorse ore di Lautaro Martinez, pizzicato dalle telecamere al termine del derby d'Italia vinto dalla Juentus mentre si lasciava andare ad uno sfogo verbale sfociato nel blasfemo. Un episodio che, se confermato dalla prova tv (con audio di corredo che ne comprova la veridicità delle immagini, come spiegavamo qui) potrebbe costare al capitano dell'Inter una squalifica. A parlarne è anche il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni che a Radio Kiss Kiss Napoli ha esordito: "Non mi aspetto la squalifica", prima di esprimere un pensiero in merito all'utilizzo delle telecamere in casi analoghi.

"Questa presenza assoluta delle telecamere sia invasiva. Credo che sia oltre i limiti del lecito. Non si deve bestemmiare, non si fa, è maleducazione. Ma a volte i calciatori sfogano così la tensioni. Io eviterei di stare lì a vedere come dei guardoni ogni labiale. Dovremmo avere un minimo di tolleranza su queste cose. Le squalifiche per queste cose per me sono assurde" ha detto il numero uno del quotidiano romano.

