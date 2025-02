Partita finita nel peggiore dei modi quella giocata ieri dall'Inter in casa della Juventus, dove i campioni d'Italia hanno perso l'ennesima occasione per portarsi in prima posizione davanti al Napoli, lasciando per strada altri pesanti punti per la lotta scudetto, al netto del semplice -2 che recita la classifica. Partita dai due volti che vede protagonista la squadra di Inzaghi nel primo tempo, prima dell'improvviso blackout che ne ha compromesso prestazione, rendimento e risultato finale. Se i milanesi non trovano mai la porta, a trovarla è Francisco Conceição che segna l'1-0 per i padroni di casa regalando Thiago Motta soddisfazione e quarto posto in classifica.

Al triplice fischio a festeggiare sono comprensibilmente i bianconeri che escono dal prato verde con tanto di sorrisi sulle labbra, diversamente dagli interisti che escono dal campo infuriatissimi come mostrano le immagini che già nelle ore immediatamente dopo la gara hanno fatto il giro del web e che ritraggono il capitano Lautaro Martinez, su di giri a dir poco che sembra pronunciare un paio di parole blasfeme. Il sembra è d'obbligo perché il filmato in questione che tanto sta circolando non è supportato dall'audio che ne provi l'ipotesi. E seppure il labiale che le immagini mostrano sembra pressoché eloquente, senza audio non è possibile andare a fondo della questione neppure per la Procura Federale che, secondo l'articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva, potrebbe sanzionare il giocatore per almeno una giornata per utilizzo di "espressione blasfema, in occasione o durante la gara".

Una punizione che però la FIGC potrebbe non applicare, come il precedente di Cristante insegna, poiché è necessario che le suddette affermazioni blasfeme siano comprovate anche da un audio in cui si sentano in maniera nitida.

