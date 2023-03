"Cali di tensione? Ci stiamo lavorando, ci è già capitato tante volte in campionato fuori casa. Ne stiamo parlando tra di noi, dobbiamo migliorare. Poi a questo livello, non puoi permetterti questa altalenanza. Ci sarà da essere molto concentrati in queste due gare, speriamo di arrivarci in grande forma - aggiunge il vicepresidente nerazzurro -. Derby evitato? Per il momento può essere un sollievo, ad aprile c'è un calendario affollato. Ma speriamo di tornare in semifinale dopo tanto tempo e quindi speriamo anche in un derby più in là. Importante per il nostro calcio, speriamo che una possa arrivare fino in fondo".

