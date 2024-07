Arriva un'altra pillola dell'intervista realizzata da Betsson.sport con Ivan Zamorano. Si parla di grandi attaccanti, con i quali Bam Bam ha condiviso lo spogliatoio ai tempi dell'Inter: "Per me il migliore nove della storia è stato il Fenomeno Ronaldo - dice sicuro il cileno -. Io ero al Real Madrid e mi si presentò l'occasione di giocare nel calcio italiano. Arrivavo da stella, ma quando ti presenti e come compagni hai Vieri, Ronaldo e Baggio ti viene da dire 'dove gioco?'. Quindi mi resi conto di cosa non facevano loro e iniziai a farlo io. E' lì che devi essere più intelligente, ne sono uscito rafforzato".

"Mi resi conto di cosa non faceva #Vieri, di cosa non faceva #Ronaldo e iniziai a farlo io!"



Come ha fatto #Zamorano a trovare il suo posto in una squadra di campioni? Scoprilo in questo e nei prossimi video! #ForzaInter #IM2STARS #Inter pic.twitter.com/O8PtwBls7E — Betsson.Sport (@BetssonSport) July 19, 2024

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!