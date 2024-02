Continuano a piovere siparietti e retroscena dopo la vittoria dell'Inter sulla Juventus. L'ultimo pubblicato sui social nerazzurri riguarda i due francesi Marcus Thuram e Benjamin Pavard: nel video si vede Tikus che, già comodo in panchina, si alza per un applauso per poi lasciarsi andare ad un "Pavard è troppo forte" pizzicato dalle telecamere. Pronta la replica dell'Inter per esaltare Benji: "Concordiamo completamente con Marcus", si legge su X.

