Danilo D'Ambrosio è un giocatore del Monza. Terminata un'esperienza quasi decennale all'Inter, il difensore di Caivano è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera in Brianza. A margine delle visite mediche, D'Ambrosio ha espresso la sua soddisfazione ai cronisti presenti: "Ho firmato e sono felicissimo di questa scelta - dice -. Ho detto subito sì, mi è bastata una chiamata di Galliani, che è la storia del calcio. Mi ha parlato del progetto. Ho affrontato il Monza lo scorso anno, parlando con Palladino mi sono piaciute le sue idee, la sua voglia di far giocare la squadra. Con Galliani ci eravamo sentiti per il suo compleanno, c'era stato qualcosa con il Milan dieci anni fa e qualche battutina me l'ha fatta...".

Nelle parole di D'Ambrosio, un passo indietro alla fine del rapporto coi nerazzurri. "Io sono sempre stato tifoso dell'Inter, anche se l'ho detto alla fine dell'avventura. Per me l'Inter è una famiglia, una parentesi bellissima della mia vita ma sono un professionista e sono prontissimo a questa avventura. Grazie ai tifosi per l'affetto di questi anni e la festa alla fine. Inter-Monza alla prima? L'emozione farà la sua parte, sono un essere umano. Poi mi dovrò concentrare sul campo. Ero rammaricato perché speravo di terminare la carriera all'Inter ma così non è stato e io non porto rancore. Sono grato alla vita per quanto ho vissuto. Esultare se segno? No, ma sono un professionista e quindi farò di tutto per vincere col Monza. L'Europa col Monza? Come ogni cosa va meritata, prima di tutto bisogna salvarsi".

Nel Monza ritroverà l'ex compagno in nerazzurro, Roberto Gagliardini. "Ho parlato con Gagliardini e Sensi - dice -. Mi hanno fatto capire che il Monza è una realtà in cui c'è professionismo, voglia di stupire. Dirigenti che sono la storia del calcio europeo. Se mi toccherà marcare Lukaku in Monza-Juve? Dovete chiederlo alla Juve. Sono scelte che ognuno può fare, non sono cose che mi riguardano perché non sono più un giocatore dell'Inter. Come l'hanno presa i miei figli? Seguiranno il papà, ma sono cresciuti allo stadio e sono tifosi nerazzurri e lo resteranno".

