"San Siro sia un muro di nerazzurro" è l'appello della Curva Nord che avvisa tutti i tifosi della Beneamata che domani saranno presenti al Meazza per l'ultimo appuntamento stagionale per il quale l'Inter avrà certamente bisogno del totale e incondizionato supporto del pubblico: "Domani, in occasione dell'ultima giornata di campionato, vogliamo tutto lo stadio colorato di Internazionale. Invitiamo tutti gli interisti a dipingere il Meazza. Festeggiamo, esaltiamo il nostro orgoglio, non molliamo! Sopra ogni cosa, dimostriamo che siamo più forti noi" si legge nel comunicato della Nord diramato attraverso i profili social.