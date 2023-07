Nuovo giro, nuovo segnale di mercato per Anatolij Trubin. Proprio come successo ieri (RILEGGI QUI), il portiere ucraino si è lasciato andare allo stesso commento sotto il post Instagram di Fabrizio Romano che aggiornava sugli ultimi sviluppi della trattativa tra Inter e Manchester United per André Onana: anche questa volta il classe 2001 dello Shakhtar Donetsk, primo obiettivo nerazzurro, ha lanciato di nuovo la classica all'emoticon dei due occhi che 'osservano' attenti la situazione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!