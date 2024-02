Dopo aver parlato in conferenza stampa, Marcus Thuram si sofferma anche ai microfoni di Sky Sport per inquadrare Inter-Atletico Madrid di domani sera: "Sara una bellissima partita, contro un avversario difficile e in uno stadio pieno. Speriamo di fare una grande partita", l'augurio di Tikus.

Cosa avete studiato per domani? Come si ferma Griezmann?

"Griezmann sappiamo tutti che è tra i migliori al mondo, ma per fermarlo lo fermiamo tatticamente di squadra. Siamo pronti ad affrontarlo domani".

La Champions per te è un sogno o un obiettivo?

"È un obiettivo, sappiamo cosa ha fatto l'Inter l'anno scorso. Entreremo in campo per vincere".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!