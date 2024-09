Il Manchester City sa solo vincere in Premier e Haaland segna a raffica. Con queste premesse, considerando anche l'Inter scialba vista a Monza, il pronostico per mercoledì sembra chiuso.

Per Arrigo Sacchi, sulla Gazzetta dello Sport, fondamentale sarà il coraggio: i campioni d'Italia non dovranno avere paura e non dovranno arretrare troppo di fronte ai campioni inglesi. Anche perché - secondo l'ex c.t. azzurro - in fase difensiva, la squadra di Guardiola non è sempre impeccabile. Servirà un'Inter con voglia di ribaltare l'azione e con lucidità esecutiva.