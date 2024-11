Spezia o Nazionale, fa poca differenza: Francesco Pio Esposito continua a segnare. L'ultimo graffio del baby bomber di proprietà dell'Inter è arrivato nell'amichevole tra Italia U21 e Ucraina, terminata con il punteggio di 2-2. Luciano Spalletti, intercettato dai cronisti presenti al match degli azzurrini, ha voluto elogiare la prova del classe 2005: "Sa giocare a calcio, sa fare gol, è forte fisicamente, può avere un ottimo futuro - le parole riportate da CalcioSpezia.it -. Questa Nazionale Under 21 è forte: si sta costruendo una squadra con giocatori tecnici, altri tosti da un punto di vista di struttura, se la giocherà con tante squadre".

"A vederlo da fuori è stato un impegno tosto, è venuta fuori una bella partita - ha commentato il ct dell'Italia -. Per la Nazionale arrivano tante indicazioni: Nunziata è bravo anche nella costruzione delle menti, e insieme a Viscidi sta facendo un grande lavoro. Come è già successo, anche in futuro andremo ad attecchire in questa Nazionale".

