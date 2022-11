A margine della 20esima edizione del Golden Boy Award, l'intermediario Giacomo Petralito si è concesso ai microfoni di Calciomercato.it svelando alcuni retroscena di mercato di casa Inter. A partire dalla telenovela estiva legata a Paulo Dybala. "Credo che i nerazzurri si siano mossa tardi, non si è potuta chiudere per parametri economici ed è andato alla Roma - le sue parole -. Non si è potuta fare all’ultimo momento. Dybala voleva assolutamente l’Inter. Marotta ci ha sperato fino all’ultimo, poi il ragazzo doveva prendere una decisione ed è andato alla Roma".