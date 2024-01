Nel pre partita di Inter-Lazio, seconda semifinale del nuovo format della Supercoppa italiana, Benjamin Pavard si è concesso ai microfoni di Sportmediaset: "Prima di pensare alla finale bisogna arrivarci e pensare a vincere questa gara. La Lazio è una grande squadra, pensiamo alla nostra partita però. Non è un rischio pensare di essere più forti, i risultati sono noti a tutti. Basta vedere quello che facciamo in campo. Spero che questa sera si possa dimostrare il nostro valore, siamo una squadra estremamtne unita. Chiunque scenda in campo, dimostra il medesimo valore. Credo che non sia importante chi gioca, ma conta il gruppo".

