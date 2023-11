L'Uefa e il Groupe Amaury, proprietario di France Football e L'Equipe, hanno annunciato oggi l'ingresso del massimo organo europeo del calcio nell'organizzazione del Pallone d'Oro.

"Per quasi 70 anni, il Pallone d'Oro è stato il riconoscimento individuale più prestigioso nel mondo del calcio ed è una testimonianza della straordinaria abilità, dedizione e impatto delle leggende del gioco e del loro segno duraturo nella storia di questo sport - dice Aleksandar Ceferin - . Le competizioni UEFA per club e nazionali sono considerate i palcoscenici più importanti a livello mondiale per i giocatori d'élite, e spesso svolgono un ruolo fondamentale nella candidatura dei giocatori ai maggiori riconoscimenti e al loro posto nel pantheon del calcio. La UEFA e il Pallone d'Oro sono sinonimi di eccellenza sportiva, quindi la nostra partnership sarà una miscela naturale di importanza e una sinergia che promette di essere a dir poco eccezionale".