Dopo Hakan Calhanoglu, tocca a Simone Inzaghi parlare ai microfoni di Sky Sport dal prato della BayArena per presentare la partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen.

Che valore può avere questa partita? Domani potreste essere con un piede e mezzo negli ottavi.

"Sappiamo dell'importanza della partita. Giochiamo con una squadra di assoluto valore, che ha vinto le ultime cinque partite e che nell'ultimo anno e mezzo ha perso tre partite. Sta facendo un grande percorso, ci siamo preparati nel migliore dei modi".

Come dovrà essere l'Inter domani?

"Dovremo interpretare bene la gara. Il Bayer è una squadra tecnica, che gioca molto bene a calcio con pressioni forti e organizzate, le fanno molto velocemente quando perdono palla. Bisogna essere bravi in tutte e due le fasi".

L'Inter ti dà più garanzie ora in Champions?

"Sappiamo tutti il percorso che stiamo facendo. Vogliamo continuare sapendo di affrontare un avversario di sicuro valore. Dovremo farci trovare nel migliore dei modi".

Hai in testa la formazione per domani?

"Ci saranno dei cambi rispetto a venerdì. Abbiamo qualche assenza come tutti in questo periodo ma ho massima fiducia in tutti. Dumfries oggi aveva 38 di febbre quindi non poteva allenarsi né venire qui; in difesa le assenze sua, di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi mi complicano le cose ma c'è massima tranquillità per tutti gli altri".

