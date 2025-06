Serata speciale a Seattle per Valentin Carboni, decisivo con la rete del 2-1 che al Mondiale per Club ha permesso all'Inter di battere l'Urawa Red Diamonds nel finale: "Sono molto contento - esordisce l'argentino a Inter TV -. Ho sofferto tanto in questi otto mesi in cui sono rimasto fuori per un grave infortunio. Voglio prima di tutto ringraziare la mia famiglia e la mia fidanzata che mi sono stati tanto vicini in questi mesi, ma anche i compagni, il mister e questa società che mi ha dato tutto da sempre".

Che cosa ti ha chiesto il mister?

"Mi ha chiesto di dribblare, di tirare in porta, di fare i cross, di fare quello che so fare. Sapevo che mancava qualcosa per dribblare o nell'uno contro uno, quindi sono entrato e ho cercato di fare questo".

Che esempio è per te Lautaro?

"Per me è molto importante, adesso che sono più vicino a lui vedo che una cattiveria, una fame, una aggressività in tutte le partite e in tutti gli allenamenti. È un esempio molto grande per me, gliel'ho detto. Per come gioca le partite e per come si allena. Un grande giocatore".

Adesso la sfida contro il River Plate.

"Adesso pensiamo già alla nostra prossima partita che è molto importante per noi. Dobbiamo vincere per forza per qualificarci primi".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!