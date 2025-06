"Sappiamo che era una squadra con qualità, organizzata e disciplinata". Inizia così l'analisi di Carlos Augusto in mixed zone dopo la vittoria dell'Inter sull'Urawa Reds nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club: "Hanno creato un'occasione, hanno fatto gol e poi si sono chiusi lì e sappiamo quanto è difficile giocare contro blocco basso. Però abbiamo la voglia di vincere, abbiamo il coraggio di giocare e di voler vincere la partita. È stata dura, però alla fine la cosa più importante sono i tre punti".

"Sappiamo che ogni partita cambia un po' però sai... abbiamo preso gol al primo tiro, è chiaro che non è quello che vogliamo, però nel secondo tempo abbiamo avuto coraggio e la voglia di vincere e questo alla fine ha fatto la differenza per uscire con tre punti - prosegue il brasiliano -. Adesso abbiamo il River, sarà una partita difficilissima. Io ho già detto che il calcio sudamericano è molto forte, ci sono squadre difficili da affrontare, come il River e come le squadre brasiliane. Però dobbiamo essere più concentrati a fare la nostra partita, perché se la se la facciamo bene possiamo metterli in difficoltà. Vincere la partita era la cosa più importante".

Poi in passaggio sulle indicazioni di Cristian Chivu: "Ha detto che vuole più cattiveria e più voglia di vincere. È chiaro che se dico cattiveria pensate ad un modo di fare fallo e questa roba, ma no: alla fine si vedeva la voglia di vincere che è la cosa secondo me più importante. Alla fine siamo riusciti a vincere la partita ed quello che conta. Nel calcio devi essere attento, mentalmente devi stare bene, avere la testa fresca per pensare bene e credo che sia complesso. Alla fine lui sta mettendo le idee tattiche che vuole, noi dobbiamo mettere la nostra parte fisica e mentale per per vincere partite. Sappiamo che ogni vittoria è importante durante un campionato, principalmente un campionato così dove in un girone ci sono sono solo tre partite. È stato un po' difficile, ma la vittoria e secondo me ci dà una spinta per per la prossima partita".

Poi ancora sull’Urawa Reds: "Come ho detto è una squadra organizzata, con tanta disciplina e ci hanno messo in difficoltà però quello che è importante è la vittoria. Abbiamo creato tante occasioni e possiamo approfittarne di più, però quello che conta sono i tre punti. Sappiamo che nel calcio non ci sono anche le altre squadre e qui tutte hanno qualità. A fine stagione magari la testa non è la stessa quando sei metà stagione, però non può e non può essere un alibi. È difficile e dobbiamo essere concentrati a fare le nostre partite".

Chiosa sul calcio sudamericano e su capitan Lautaro Martinez: "Allora io come sai vengo da Brasile. Sapevo della della forza delle delle squadre sudamericane e questa competizione secondo me ha mostrato al mondo che che ci sono delle squadre di qualità. Noi dobbiamo essere attenti e fare il nostro lavoro, concentrandoci su noi stessi perché non ci sono più partite facili. Lautaro? Non c'è niente da dire, è il nostro capitano. È uno che vuole vincere sempre, uno che aiuta tutti la squadra e quelli che sono arrivati da poco. E non c'è niente da dire, è un grande capitano e un nei momenti decisivi lui c’è sempre ed è quello che conta e che importa".