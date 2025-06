C'è anche Alessandro Bastoni tra i giocatore dell'Inter intervenuti in mixed zone per analizzare la preziosa vittoria centrata con l'Urawa Red Diamonds: "Al di là di un aspetto atletico c'è anche un aspetto un aspetto mentale che che sta incidendo, perché c'è molta stanchezza. A livello mentale il mister ci sta dando tanta leggerezza, tanta nuova linfa che pian piano stiamo assorbendo: speriamo di continuare questo percorso così. Chiaramente il percorso vero e proprio con con il mister inizia dalla nuova stagione perché adesso non abbiamo tempo materiale vistate le numerose partite che vogliamo comunque preparare al meglio. In questo momento sta insistendo sull'aspetto mentale, ci staranno tanta energia e spensieratezza. Era da un po’ di tempo che ci mancava la vittoria quindi spero che questa vittoria ci ha un po’ di spirito per le prossime".

Basto si concentra poi sul problema dei gol subìti: "Questa cosa che abbiamo il pallino nel gioco in mano e che poi vanno in vantaggio gli altri alla prima occasione dal punto di vista mentale non dico che ci danneggia, però influisce sulle sulle prestazioni. Lo dico sempre: come ti abitui a vincere ti abitui subito a non vincere, quindi è stato molto importante trovare i tre punti oggi per per il futuro".

Le ultime battute sono anche sui nuovi arrivati: "Sicuramente noi senatori dobbiamo aiutare i nuovi ad integrasi e chiaramente dobbiamo essere noi a far capire dove sono arrivati cosa vuol dire giocare con la maglia dell'Inter. Ma dobbiamo essere altrettanto aperti a ricevere nuova energia dai nuovi che arrivano, perché comunque è da anni che siamo all'Inter e magari un po' il rischio di adagiarsi o accontentarsi. Il fatto che arrivino persone nuove e giocatori nuovi ce darà una grande mano quest'anno".