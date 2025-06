Dopo aver deciso il match contro l'Urawa Red Diamonds con il preciso e letale piatto destro in pieno recupero Valentin Carboni si presenta in mixed zone per esprimere le sue sensazioni a caldo: "Sono molto contento di di aver vinto innanzitutto e poi di essere rientrato dopo tanti mesi di infortunio e di aver aiutato la squadra con questo gol per per poter portare la vittoria", esordisce l'argentino.

"Sicuramente ci sono momenti difficili, ma la fiducia in me non la perdo mai - prosegue Carboni -. Cerco di di non perderla mai di credere in me e di quello che posso fare, anche con l'aiuto dei miei compagni del mister, che comunque mi aiutano. Il mister mi ha dato questa possibilità di entrare e ho cercato di sfruttarla al massimo. Dedica? Sicuramente alla mia famiglia, alla mia fidanzata e a chi mi è stato vicino in questi mesi difficili. Dedico a loro questa questa giornata. Ho sofferto tanto, sono stati mesi lunghi e difficili. Però adesso sono contento di essere qua e di com'è andata, dobbiamo continuare".