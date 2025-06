Brutto episodio che riguarda l'ormai ex attaccante dell'Inter, Marko Arnautovic. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, nella tarda serata di sabato l'abitazione del giocatore austriaco, attualmente fuori residenza per vacanza, è stata presa d'assalto da alcuni malviventi che per irrompere in casa hanno aggredito due guardiani. I due ladri, secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbero entrati in azione dopo le 23 irrompendo dall'entrata sul retro della villa e per poi tentare di intrufolarsi nell'abitazione, dove erano presenti i custodi. "I due si sarebbero barricati all’interno, chiamando le forze dell’ordine - si legge nella ricostruzione -. I malviventi sarebbero quindi fuggiti senza entrare nella residenza", non riuscendo dunque a portare a termine il colpo.

"I carabinieri sono intervenuti per un sopralluogo e hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili" fa sapere il quotidiano milanese che svela inoltre che la villa sarebbe stata messa in vendita.