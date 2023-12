A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Real Sociedad, match valido per l'ultima giornata del Gruppo D di Champions League, l'ad nerazzurro Beppe Marotta parla a Sky Sport per inquadrare l'imminente match di San Siro, importante per il primo posto nel girone: "È un test importante, un esame di maturità utile per capire se stiamo crescendo dal punto di vista della consapevolezza. La risposta principale credo sia questa. Vincere significherebbe evitare avversari insidiosi, questo è l'obiettivo".

Lautaro ha detto "io firmerei domani il rinnovo".

"È una bella dichiarazione d'amore, è un capitano vero che vuole continuare la sua esperienza con noi. Queste sono premesse importanti. Posso dire che sarà un rinnovo facile e che rispetta l'equilibrio del gruppo, che sia alla fine dell'anno o dopo non è un problema. Tra un mesetto? Sì, anche prima spero".

I rinnovi portano vantaggi anche dal punto di vista economico?

"Il brand è risalito nell'appeal e questo ha portato dei ricavi in aumento che rappresentano un potere di fuoco, ma dobbiamo viaggiare con la sostenibilità, il Fair Play Finanziaro e altre regole. L'aspetto economico è secondario rispetto a quello tecnico, fatto di qualità, cultura del lavoro e altri valori importanti nel mondo del calcio. Inzaghi ci sta dando grandissime soddisfazioni, è bravo e giovane e può regalarci successi importanti".

Inzaghi ha detto che vorrebbe aprire un ciclo.

"Sappiamo che gli allenatori, dirigenti e giocatori passano e che le società rimangono. L'importante è lavorare bene, quando si lavora bene si lavora bene per il presente e per il futuro. Questo è l'obiettivo di tutti e lo stiamo facendo con convinzione e determinazione".

Lo stadio nuovo?

"Quello è un altro obiettivo ma non è facile perché in Italia c'è una burocrazia che ostacola la fluidità del percorso. Oggi non abbiamo risposte concrete, ma di questo se ne occupa Antonello".

