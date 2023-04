L'Inter e Inzaghi andranno avanti insieme fino a fine stagione?

"Assolutamente sì, non è lui sul banco degli imputati. In campionato c'è discontinuità, volevamo avere posizioni diverse, ma non va a discapito dell'allenatore. Un grande club deve avere costanza in tutte le competizioni e tutti noi dobbiamo rimediare. Il tempo è poco, ma dobbiamo conquistare un piazzamento per la prossima Champions".

Siete in linea con gli obiettivi di inizio stagione?

"In Champions ci siamo, così come in Coppa Italia. L'aspetto critico riguarda il campionato. Chiaramente è un difetto che fa parte del gioco, ma che all'Inter non ci deve essere. C'è stato anche il Mondiale infra-stagionale che ha portato difficoltà, non solo a noi. Alcuni giocatori che hanno partecipato al Mondiale poi non hanno avuto problemi".