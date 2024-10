Ha scritto un capitolo importante della storia di Inter-Juventus nel 2010, quando realizzò un gol clamoroso con un gran tiro dalla distanza dopo un controllo palla da autentico giocoliere. Quella fu una delle tante perle collezionate in nerazzurro da Douglas Maicon, che per il Matchday Programme di Inter-Juventus ripercorre i suoi anni in Italia: "Indossare una maglia come quella dell’Inter è un privilegio. Sono tanti momenti emozionanti che mi legano a questo Club. Il primo è sicuramente quando sono arrivato perché mi hanno dato l'opportunità di vestire questi colori e poi c’è la vittoria della Champions, un giorno entrato nella storia. Ma ci sono anche i gol...".

Ed è qui che il Colosso cita i suoi tre gol più importanti: "Quello nel derby perché volevo segnare per forza in quella partita e quello contro la Juventus: era quasi la fine del campionato, è stato un gol bellissimo e ci ha aiutato tanto perché da lì, secondo me, abbiamo messo mezza mano sul trofeo. Infine, c’è la semifinale contro il Barcellona, ho segnato anche lì. Ricordo la progressione di Pandev, poi la palla per Milito che mi ha fatto un cross dentro l’area... è stato un momento molto importante vissuto con questa maglia".

