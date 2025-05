Non è in casa, ma la partita di stasera vale l'intervista esclusiva per il Matchday Programme, solitamente dedicato ai match casalinghi. Un'eccezione alla regola che vede protagonista Capitan Lautaro Martinez che sottolinea subito: "Sono molto orgoglioso di questa squadra, ci siamo guadagnati il rispetto di tutti. E importante essere arrivati a questo livello: ora vogliamo affrontare al meglio questa partita che è importantissima, godercela e dare tutto. La finale la viviamo con intensità, ci siamo preparati al meglio perché questa, è la partita più importante della stagione. Dobbiamo essere tranquilli e bravi a curare ogni dettaglio per essere pronti a fare una grandissima gara contro una squadra molto forte".

Nove gol segnati come solo Crespo nella storia nerazzurra ha saputo fare in una singola edizione del torneo. Lautaro è stato anche nominato quattro volte MVP dalla UEFA e ci ha svelato il suo gol più importante:

"Tra i nove gol segnati quello contro lo Sparta Praga credo sia stato il più importante. Era una partita chiusa in un campo duro ed è stato un gol difficile e prezioso".

Squadra, generosità, sacrificio e mentalità: il percorso nerazzurro verso Monaco di Baviera passa da qui:

"Per noi è sempre importante trasmettere la mentalità vincente che abbiamo costruito in questi anni perché quando uno comincia a vincere vuole continuare a farlo ma rivincere è la cosa più difficile. Andiamo in campo con questo spirito poi ogni gara è diversa ma le finali si devono giocare al massimo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!