Per l'Inter si avvicina il ritorno della Champions League. I nerazzurri scenderanno in campo a San Siro martedì 20 febbraio alle ore 21:00 per sfidare l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale: il club nerazzurro annuncia attraverso un comunicato che è ufficialmente aperta la vendita libera dei biglietti residui, solo online su inter.it/tickets. Sono attivi anche i punti vendita Stadio San Siro, Inter Store Milano e Castello e tutti i rivenditori del circuito Vivaticket.