L'ultima gioia del 2022 dell'Inter Primavera porta la firma di Francesco Pio Esposito, lo scacciafantasmi di Cristian Chivu che decide con un gol lo scontro diretto di fondo classifica contro l'Udinese e permette ai campioni d'Italia di 'salire' al 15esimo posto scavalcando la Samp ma soprattutto portandosi a -1 dall'uscita della zona rossa. Il fratello d'arte, già decisivo lunedì sera con la Juve grazie a un rigore procurato, esce con la giusta cattiveria dalla panchina per cambiare con il 2-1 definitivo (nel primo tempo autogol di Guessand e pari di Semedo) la sceneggiatura di un film che stava diventando un giallo per i nerazzurrini, fermati due volte in otto minuti dal palo alla destra di Di Bartolo, spacciato sulle conclusioni a colpo sicuro di Di Pentima e Iliev. L'incubo finisce al minuto 79', anche se i brividi non mancano in coda per i padroni di casa, graziati dalla mira difettosa del capitano Cocetta sull'ultimo pallone della partita. L'ultimo di quest'anno per l'Inter, attualmente da playout e con lo scudetto sul petto: contraddizioni di una squadra che sembra aver trovato la sua continuità dopo aver infilato oggi il quarto risultato utile consecutivo.

94' - Non c'è più tempo, cala il sipario a 'KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti'! L'Inter Primavera fa il suo vincendo lo scontro diretto di fondo classifica: Udinese battuta 2-1, è Esposito a firmare l'ultima gioia del 2022 nerazzurro. Gol decisivo arrivato al 79' dopo che il primo tempo si era chiuso 1-1 con l'autogol di Guessand e il pari di Semedo.

94' - CUCETTA SPRECA IL 2-2! Il capitano dell'Udinese alza troppo la mira dopo aver raccolto una ribattuta a centro area. L'Inter si salva col brivido ma può esultare per la seconda vittoria in campionato.

92' - PAFUNDI L'ULTIMO A MOLLARE! Destro secco del 10 dell'Udinese, Botis ancora una volta dice di no senza riuscire a catturare la palla. Sulla respinta si alza la bandierina del guardalinee per segnalare un offside.

90' - Assegnati 4' di recupero.

88' - BASHA! Udinese vicina al 2-2! Appostato sul secondo palo, dopo il liscio di Fontanarosa, il nove ospite non centra clamorosamente lo specchio di testa.

87' - L'Udinese non molla! Conclusone angolata ma troppo tenera, Botis si allunga e respinge senza riuscire a trattenere. Alla fine allontana un difensore.

85' - Inter vicina al 3-1! Esposito entra in area e mette in mezzo per Kamate, che non riesce nella deviazione in corsa. Irrompe sul lato debole Pelamatti che spara fuori.

84' - Ultimi due cambi per Chivu: Iliev e Dervishi fanno posto a Curatolo e Biral. Abdalla per Guessand la scelta di Sturm.

82' - Iliev si diverte facendo un sombrero a Guessand: gioca che strappa gli applausi del pubblico di Interello.

80' - E' il secondo gol in questa stagione di Esposito, che aveva timbrato il cartellino anche nel 1-1 con l'Atalanta.

79' - ESPOSITO MANDA AVANTI L'INTER, 2-1! Dervishi porta palla sulla destra, serve internamente Iliev che illumina in area Esposito, bravo a mandare al bar con una finta Guessand prima di imbucare all'angolino.

78' - Asante conclude centralmente! Bella azione in contropiede dell'Udinese, impreziosita sul finale dal velo di Pafundi a liberare la trivela del 77: palla in braccio a Botis.

76' - Giro dalla bandierina per l'Inter: ultimo tocco di Di Bartolo sul colpo di testa di Grygar che prima di uscire sbatte sulla parte alta della traversa.

74' - Terza sostituzione per Chivu: Kamate prende il posto di Andersen. Nell'Udinese, Iob rileva Buta.

72' - L'arbitro lascia correre il gioco dopo un contatto Asante-Grygar: 'pallone' dice Mucera ai giocatori dell'Inter che gli chiedevano spiegazioni del mancato fischio.

71' - Botis in libera uscita anticipa Basha fuori dalla sua area di rigore: pallone spazzato in fallo laterale.

70' - Facendo la conta delle occasioni, ora l'Inter meriterebbe il vantaggio.

69' - Gioco fermo: punizione per l'Udinese, fallo di Stankovic, colpevole di aver fermato un'azione promettente degli avversari a centrocampo.

67' - Cambio nell'Udinese: finisce la partita di Semedo, autore dell'1-1, inizia quella di Basha

66' - Anche Guercio finisce nell'elenco degli ammoniti: intervento in ritardo a palla scaricata del 6 interista.

66' - UN ALTRO PALO COLPITO DALL'INTER! Qui è Iliev che, da posizione privilegiata dopo un dribbling, scuote il legno alla sinistra di Di Bartolo, lo stesso colto da Di Pentima poco fa.

64' - Tacco volante di Asante! Bel taglio sul primo palo del 77 dell'Udinese, ma la sua correzione termina alta sopra la traversa.

64' - Prima della punizione, l'arbitro va a farsi dare una controllatina all'occhio dal medico dell'Inter. Nulla di serio, si gioca

63' - Andersen ingenuo: il danese perde il duello fisico con Semedo, poi da terra lo sgambetta. Corner corto per l'Udinese, sul punto di battutta ovviamente c'è Pafundi.

62' - Stankovic recupera palla ma deve ricominciare da capo appoggiandosi su Botis per evitare di perderla.

60' - Forse i cambi hanno svegliato l'Inter, sonnecchiante nei primi 14' della ripresa.

59' - DI PENTIMA PRENDE IL PALO! Inter sfortunata nella circostanza: in mischia, sugli sviluppi di un corner, è arrivata la deviazione del difensore sul legno alla sinistra di Di Bartolo dopo una scivolata disperata di Cocetta.

57' - Questo doppio cambio aveva fruttato all'Inter il pari a Vinovo con la Juve: sul lancio di Stankovic, infatti, Esposito si era procurato il rigore, poi trasformato da Iliev.

56' - Doppio cambio per l'Inter: Chivu si gioca le carte Stankovic ed Esposito, richiamati in panchina Martini e Zuberek.

56' - Solo giocatori nerazzurri nel punto di caduta del cross di Pafundi.

55' - Pafundi porta a casa un corner, dopo un bel gioco di prestigio fuori area e conseguente tiro in precario equilibrio. Deviazione di un interista.

52' - Bassi sbaglia l'imbucata per Pafundi, che stava arrivando veloce in corsia 1. Inter troppo passiva in questo avvio di ripresa.

50' - Pestone bruttissimo di Bassi ai danni di Grygar: giallo tendente al rosso per l'8 dell'Udinese.

49' - Pafundi dal perimetro! Ci prova da ogni posizione il 10 dell'Udinese, che qui impegna Botis in due tempi.

47' - BOTIS CHIUDE LA PORTA! E' ancora Semedo rendersi ancora pericoloso, raccogliendo un pallone in area recapitatogli da Asante per poi calciare verso il primo palo, dove ad aspettarlo c'è il portiere greco. La respinta non vale perché la palla aveva varcato la riga: corner per gli ospiti.

47' - Pafundi toccato duro dal Fontanarosa: punizione per l'Udinese.

46' - Nessun cambio all'intervallo, si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione di gara.

15.34 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Udinese Primavera!

15.17 - Sono gli errori a contraddistinguere il primo tempo di Inter-Udinese Primavera, scontro diretto di bassa classifica della 12esima giornata del campionato di categoria. I padroni di casa vanno avanti dopo neanche 3' sfruttando un autogol fantozziano di Guessand sul cross innocuo di Pelamatti che non era riuscito a trovare deviazioni amiche. Da situazione di vantaggio, però, i nerazzurrini inciampano al minuto 11 in maniera imprevedibile lasciando sbadatamente campo a Buta, che mette a nudo le falle difensive pescando in area il colpo di testa del solitario Semedo. Il quale, poco dopo, spreca il clamoroso sorpasso sbagliando la scelta davanti a Botis: scavetto inguardabile. Come del resto gran parte dei primi 45 minuti di Interello.

45' - Duplice fischio di Giuseppe Mucera , finisce qui il primo tempo di Inter-Udinese Primavera! Semedo annulla il regalo ai nerazzurri di Guessand, che aveva aperto le marcature al 3' con un autogol molto goffo: 1-1 il parziale a Interello.

45' - Martini tampona Guessand: fischio contro l'attacco.

43' - Asante legge bene il passaggio di Dervishi: sfuma una situazione offensiva che si stava facendo interessante per l'Inter.

42' - Finisce alto il tiro a giro di Centis. Il 7 dell'Udinese, servito da Pafundi, ha dovuto affrettare la conclusione per via del disturbo di Martini.