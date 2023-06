Durante la presentazione del libro si suo fratello Filippo, ha preso parola in prima fila Simone Inzaghi: "Parlare di Filippo è sempre bello, perché è come se fossimo dei gemelli, nonostante i tre anni che ci separano. Per me è molto semplice parlare di lui, è stato importantissimo per come siamo cresciuti insieme. Lui mi cita spesso per le cose buone che sto facendo: l'aspetto più importante è dire che lui è stato un esempio. Non so se avrei fatto la stessa carriera da giocatore e allenatore senza di lui, l'ho seguito in tutto e per tutto.

Aveva principi, volontà e voglia, è stato di grandissimo insegnamento. Mi ha stimolato continuamente per migliorarmi. E' grazie a lui che ho raggiunto tutti i successi nel percorso della vita, devo ringraziare anche i miei genitori che per noi sono stati importantissimi", ha concluso Inzaghi.