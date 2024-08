Notizia significativa quella data da Simone Inzaghi nel corso della conferenza stampa pre-Genoa di oggi al BPer Training Centre. L'allenatore dell'Inter ha annunciato che l'attacco rimarrà quello attuale, con Joaquin Correa che si aggiunge agli altri quattro già presi in considerazione: "Sul mercato sono state fatte delle valutazioni col club e abbiamo scelto in questo momento di restare così coi cinque attaccanti che abbiamo. Sappiamo che il mercato è in evoluzione, ma ci sentiamo ben coperti. In questo momento ci manca il difensore sinistro che stiamo cercando di individuare"

A questo punto, viene da chiedersi chi rimarrebbe fuori dalla lista Champions: "Senza il difensore sarebbero dentro tutti. Prendendo un difensore che ci aiuterà bisognerà fare una scelta come si è fatta l'anno scorso ad agosto. In campionato chiaramente sono dentro tutti. Gli stessi ragazzi sanno che con cinque attaccanti avremo delle problematiche. Per come li ho visti mi sento di dire che oggi sono tutti e cinque dentro. Da qui ad agosto sappiamo che il mercato è in evoluzione".

Un mercato in evoluzione che dunque, posta la necessità (che verrà soddisfatta) di un innesto mancino in difesa, non esclude che il parco attaccanti possa cambiare da qui al 30 agosto a mezzanotte. Ma la condizione a cui Inzaghi ha fatto capire di non voler rinunciare è avere cinque attaccanti a disposizione. Ergo, se anche nelle prossime due settimane el Tucu (o Marko Arnautovic) lasciasse Milano, arriverebbe un'alternativa per garantire il numero richiesto dall'allenatore. Il quale è stato piuttosto chiaro sull'argomento.