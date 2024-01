Netta affermazione per l’Inter in semifinale di Supercoppa italiana. Ai microfoni di Inter TV il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi commenta così il 3-0 di stasera contro la Lazio: “Io specialista in Supercoppa? Sì ma manca ancora la finale di lunedì, ci faremo trovare pronti e speriamo di vincerla. Stiamo facendo bene e dobbiamo continuare su questa strada, volevamo la finale a tutti i costi e l’abbiamo ottenuta. Stasera abbiamo fatto molto bene. I ragazzi hanno fatto una grande gara, abbiamo fatto una grande prestazione e sono molto soddisfatto”.

Anche oggi grande prestazione anche offensiva di Pavard.

“Ha fatto una grande gara, ma non c’è stato nessun ragazzo che abbia sbagliato atteggiamento oggi. Gli ho fatto i complimenti perché affrontavamo un avversario molto organizzato, serviva una grande partita”.

Oggi Lazio schiacciata molto più che in campionato, in cosa siete migliorati?

“Devo rivederla, ma abbiamo sviluppato molto bene le trame di gioco. Siamo stati bravissimi e abbiamo meritato la vittoria”.