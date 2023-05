L'Inter non ha perso di vista Mateo Retegui, attaccante classe 1999 che è entrato nel giro della Nazionale italiana di Roberto Mancini. Stando alle informazioni di Tyc Sports, alcuni emissari del club nerazzurro erano presenti lunedì scorso alla Bombonera per osservarlo da vicino nella gara tra il suo Tigre e i padroni di casa del Boca Juniors. Un ulteriore indizio del forte interessamento per il ragazzo da parte dell'Inter, che tuttavia non ha ancora messo sul tavolo alcuna offerta formale alla controparte, che riscatterà proprio dagli Xeneizes il suo cartellino per 2,5 milioni di euro più l'obbligo del 50% della cifra ricavata da una futura rivendita.

