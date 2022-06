"Tra Correa, Dzeko e Sanchez, in rigoroso ordine di probabilità, ne rimarrà soltanto uno. Se, insieme a Dybala, arriverà pure Lukaku, l’Inter farà una rivoluzione pure in attacco". Lo assicura Tuttosport, che pone Lautaro tra gli incedibili. Di conseguenza, due tra l'argentino, il bosniaco e il cileno potrebbero lasciare Milano: "L’Inter attende tassativamente entro fine mese la visita di Fernando Felicevich per risolvere la situazione legata ad Alexis Sanchez (si va verso la rescissione con buonuscita). Inzaghi è pronto a fare le barricate per Correa che è un suo pupillo, ma l’argentino è il giocatore più facilmente piazzabile e, se dovesse arrivare un’offerta, non potrebbe essere ignorata (in tal senso Ausilio ha sondato alcune soluzioni, sempre in Premier). Decisamente più difficile muovere Dzeko che ha 36 anni e guadagnerà nell’ultima stagione all’Inter 5 milioni", si legge.