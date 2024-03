In vista della prossima stagione, durante la quale l'Inter sarà chiamata agli straordinari, dunque ad alzare il ritmo, Marotta e Ausilio hanno già cominciato a guardarsi intorno con l'obiettivo di puntellare una rosa che necessita innesti. "L'Inter non resta... Immobile" esordisce Tuttosport nell'edizione odierna, alludendo senza troppo mistero a quello stesso Ciro che Simone Inzaghi nel 2018 trasformò in macchina da gol. "Basta attacchi con quattro elementi" è sicuro il quotidiano torinese che aggiunge: "Nel prossimo mercato servirà aggiungere un ulteriore giocatore". Dopo Taremi, che arriverà a fine stagione, che si aggiunge ai confermatissimi Lautaro Martinez e Thuram "andranno definite le altre due caselle". Una occupata oggi da Arnautovic, che vanta sì un contratto fino al 2025 ma che, tenendo conto degli alti e bassi della sua stagione, "ha insinuato un dubbio sulla sua permanenza: se arriverà una proposta, l’Inter non si opporrà". Quindi, in caso di uscita dell'ex Bologna, insieme a quella di Alexis Sanchez, serviranno altri due rinforzi.

"Una potrebbe essere Valentin Carboni, di rientro dal prestito al Monza, ma poi servirà comunque un nuovo innesto", un'altra potrebbe essere Albert Gudmundsson del Genoa, erede ideale del Niño Maravilla. Ma la concorrenza rischia di far alzare le pretese del Genoa sopra i 40 milioni. Motivo per il quale, tenendo conto delle possibilità di giocare 'in casa' con l'opzione Carboni, non si scartano alternative 'fantasiose' alla Marotta. Il capitano biancoceleste potrebbe rivelarsi un'occasione, ed ecco che l'Inter la vaglia. Immobile, come tanti altri senatore del ciclo biancoceleste avviato dallo stesso Inzaghi, potrebbe andare via dalla Capitale.

Reduce da un’annata complicata e di un'estate durante la quale aveva già pensato di andare via, l'addio è quasi scontato, "nonostante un contratto fino al 2026 con un ingaggio di 4 milioni più bonus" ricorda Tuttosport che poi svela: "Martedì nell’albergo dove la dirigenza nerazzurra ha incontrato l’agente di Lautaro Martinez, c’è stato un via vai di procuratori e fra questi è passato pure Marco Sommella che cura gli interessi del centravanti della Lazio. L’agente ha voluto sondare il terreno, capire se l’Inter possa essere interessata, sapendo di avere una possibile sponda in Inzaghi". Il piacentino infatti non ha dubbi e porterebbe Ciro subito a Milano, mosso dalla convinzione "che da alternativa a Lautaro e Thuram il suo 'vecchio' attaccante possa ancora dare il suo contributo".

