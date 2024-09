Ci sarà, come ormai consuetudine quando si tratta della squadra di Simone Inzaghi, una rappresentanza importante di tifosi interisti questa sera all'Etihad Stadium di Manchester. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, infatti, circa 1.300 sostenitori nerazzurri faranno il tifo direttamente dall'interno dell'impianto inglese. Presente in tribuna anche Fausto Zanetton, amministratore delegato di Tifosy Capital & advisory e membro del cda dei nerazzurri.